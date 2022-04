Siostry wyjawiają sekret długowieczności. Razem mają ponad 300 lat

Nie omijają jednak innych, według nich bardzo ważnych, aspektów mających wpływ na ich niewątpliwe siły witalne. - W życiu chodzi też o przyjemności. Celebrowanie chwili - Kompus wyjawiła w rozmowie z usatoday.com. Zapytana jednak o to, do czego zachęca współczesną młodzież, 100-latka mówi o codziennej modlitwie, szacunku do rodziców i dziadków oraz ruchu, zwłaszcza na świeżym powietrzu.