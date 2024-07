Siwiec w sukni z gorsetową górą. Hit na wesele dla odważnych

Influencerka zaprezentowała się w wyjątkowej sukience, której z pewnością nie można nazwać skromną . "Trzeba naprawdę wielkiej przyjaźni albo niesamowitej odwagi, żeby zaprosić Natalię Siwiec na swój ślub. I to jest pozytywny wbrew pozorom komentarz. Jesteś tak ładna, że nawet w dresie przyćmisz bez problemu każdą pannę młodą, nawet jeśli tego nie chcesz" - czytamy w jednym z komentarzy pod zdjęciem.

Modelka postawiła na nietypową sukienkę, składającą się z mocno wyciętego gorsetu, który przylegał do ciała. Zmysłowa góra została zrównoważona przez zwiewny dół w tym samym kolorze, nadając kreacji bajkowego sznytu.

Dobrała do niej przezroczyste szpilki, które optycznie wydłużyły jej nogi. Delikatny makijaż w kolorze nude doskonale współgrał z kolorem sukienki. "Ty wyglądasz w niej obłędnie. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem!", "Laleczka porcelanowa", "Piękna sukienka, a ty wspaniale w niej wyglądasz" - czytamy w komentarzach.

