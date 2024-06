Zrezygnowała z sukienki. Nie każda odważyłaby się na taki zestaw

Ostatnio wraz z mężem poleciała nad jezioro Como i na Instagramie podzieliła się zdjęciami z kolacji przedślubnej swoich przyjaciół . Celebrytka zrobiła coś, co w ostatnim czasie zdarza się jej nagminnie – zrezygnowała z sukienki na rzecz efektownego kompletu.

Modelka wyeksponowała w ten sposób brzuch i nogi. Nie jest to może szczyt elegancji, ale z pewnością nie ma tu mowy o żadnej wulgarności. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że podczas kolacji przedślubnej nie obowiązuje tak formalny dress code, jak w przypadku samej uroczystości, jaką jest wesele.

Celebrytka dobrała do tego jasnoróżowe klapeczki na szpilkach, a do ręki wzięła białą torebkę Mini Kelly prestiżowego domu mody Hermès (może być warta nawet ponad 100 tys. zł). Co istotne, nie zapięła jej, zgodnie z trendem promowanym przez światowe WAGs.