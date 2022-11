Weronika Rosati od stóp do głów w skórzanej stylizacji. To będzie hit sezonu

Weronika Rosati w skórzanym total looku

Gwiazda zaprezentowała się w skórzanej kurce zapinanej na guziki oraz idealnie pasujących do niej spodniach z wysokim stanem i rozszerzającą się ku dołowi nogawką. Do tego dobrała brązowy, połyskujący top. Look dopełniły wiązane botki na obcasie. Zestaw uzupełniła delikatną biżuterią. Stylizację w modnych tej jesieni brązach uzupełniła precyzyjnie wykonanym makijażem w odcieniach nude, a pofalowane włosy rozpuściła, by swobodnie odpadły na ramiona.