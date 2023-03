Skandal w remizie. Fotografie z rozbieranej sesji zdjęciowej trafiły do sieci

Kontrowersyjny pomysł zrealizowano w remizie OSP Barlinek. Jak podkreślają strażacy, nikt nie wyraził zgody na przeprowadzenie tam rozbieranej sesji zdjęciowej. Nikt też nie wiedział, że ktoś dopuścił się tych działań na terenie remizy do czasu, gdy w sieci ukazały się zdjęcia. Fotografie nagiejkobiety na dla strażackiego sprzętu sprawiły, że o remizie dowiedziała się cała Polska.

Zdjęcia roznegliżowanej kobiety z wozem strażackim nagle trafiły do sieci. Do zajścia doszło pod koniec lutego 2023 roku. Zarząd barlińskiej OSP od razu wydał oświadczenie, tłumacząc, że o całym zajściu dowiedział się dopiero po publikacji niestosownych fotografii.

"Większość mieszkańców nic nie wiedziała, a teraz zrobiliście niepotrzebny szum na swój temat w mieście. Ludzie teraz dociekają, o co chodzi, rozsyłają zdjęcia i się z was śmieją. Zamiast przyjąć wszystko na klatę, nic nie pisać, to robicie z siebie ofiary" - stwierdził jeden z mieszkańców, publikując komentarz na forum Barlinek24.