Skandaliczne doniesienia o wykładowcach łódzkiej filmówki. Znane aktorki przerwały milczenie

Studia na elitarnej filmówce, to marzenie wielu, zakochanych w kinie osób. Wydaje się więc, że szczęśliwcy, którzy przeszli gęste sito egzaminów, złapali pana Boga za nogi.

Anna Paliga była właśnie jednym z "wybrańców", którym udało się dołączyć do elitarnego grona studentów filmówki. W swoim wpisie jasno daje do zrozumienia, jakie reguły panują w szkole i jak traktowani są młodzi adepci sztuki filmowej.

Oprócz molestowania seksualnego uczniowie doświadczają także przemocy. To napisała Anna Paliga o byłym rektorze uczelni: "W trakcie prac nad dyplomem wielokrotnie (...) wpadał w furię i nazywał mnie "pier****ną szmatą, k***ą". Poniżał zarówno mnie, jak i moich kolegów w obecności całej grupy i pracowników technicznych. Najmniejszy błąd wprowadzał go w stan niepowstrzymanej agresji słownej potęgowanej przedpremierowym stresem. O wszystkim szczegółowo dowiedział się ode mnie prorektor Michał Staszczak. Usłyszałam, że "nie umiem zaciskać zębów, a powinnam" i że "jestem zbyt miękka na ten zawód”. Skończyło się to dla mnie załamaniem nerwowym, tabletkami przeciwlękowymi i długotrwałą terapią".