Gładkie bikini to już przeżytek. Gwiazdy noszą szydełkowe stroje

Niektórzy już wrócili z długo wyczekiwanego urlopu, inni właśnie wypoczywają, a pozostali wciąż na niego czekają. Jeśli należysz do tej ostatniej grupy, to świetnie się składa. Podpowiadamy, jakie stroje kąpielowe robią obecnie prawdziwą furorę. Bierzemy pod lupę stylizacje gwiazd, które niedawno wygrzewały się na rajskich plażach.

Influencerka na nagraniu z wyjazdu pokazała się w czarnym bikini ozdobionym dzierganymi elementami, które pojawiło się zarówno na miseczkach, jak i ramiączkach. Te same detale znalazły się również na figach.

Marcelina Zawadzka niedawno wypoczywała na wakacjach i to właśnie w ich trakcie zaskoczyła fanów informacją o swojej ciąży. Zewsząd posypały się gratulacje. Nie da się ukryć, że prezenterka wręcz promienieje. Chętnie też podkreśla ciążowe krągłości stylizacjami.

Do Tajlandii była Miss Polonia zabrała ze sobą wiele zjawiskowych looków. Nam w oko wpadł jednak jeden z jej strojów kąpielowych. Fakturowy model to obecnie jeden z największych hitów, a prezenterka jest jego szczęśliwą posiadaczką.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!