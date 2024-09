Wlej pod tuje do końca września. Po zimie zaczną rosnąć jak szalone

Tuje są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale i łatwe w uprawie, co czyni je idealnym wyborem dla początkujących ogrodników. Dzięki swojej popularności można je spotkać w różnych miejscach, od przydomowych ogródków po miejskie parki.

Choć tuje są stosunkowo odporne na warunki atmosferyczne, warto zadbać o odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne. Kluczowe znaczenie ma przygotowanie roślin do zimy, co pozwoli cieszyć się ich pięknem w nadchodzącym sezonie. Oto co warto zrobić jesienią, aby nasz ogród wzbudzał podziw sąsiadów.