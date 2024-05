Skończyła 36 lat. Z byłym mężem mieszkała po sąsiedzku

Jeżeli choć czasem słuchamy muzyki pop, nie ma możliwości, że nie wiemy, kim jest. Pochodząca z Wielkiej Brytanii Adele to wokalistka o wyjątkowym głosie, którego nie sposób nie zapamiętać.

Związek Adele z Koneckim nie przetrwał próby czasu - po ośmiu latach piosenkarka złożyła pozew o rozwód. Małżeństwo doczekało się dziecka i to właśnie ze względu na syna zdecydowało się już po rozstaniu na pewien krok.

Jak wiadomo, Adele przeprowadziła się z Wielkiej Brytanii do Los Angeles. Aby chłopiec nie odczuł braku ojca, Konecki również zdecydował się na przeprowadzkę za ocean. Przez pewien czas były mąż miał mieszkać bardzo blisko wokalistki. Jednak w 2021 roku jeden z zagranicznych tabloidów twierdził, że Simon wrócił do Wielkiej Brytanii, a dokładniej do Hove, miejscowości w pobliżu Portsdale, gdzie mieści się biuro organizacji charytatywnej "Drop4Drop".