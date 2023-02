Wyglądała jak nowoczesna królowa. Adele w bordowym welurze i obszernych rękawkach

Ostatni album Adele docenili fani i krytycy

Na uroczystej gali nie mogło zabraknąć także Adele. W połowie października 2021 roku Brytyjka zaskoczyła singlem "Easy On Me", który był zapowiedzią wydanego w listopadzie czwartego albumu artystki "30". Fani Adele czekali na niego aż sześć lat i nie byli rozczarowani. Adele była nominowana do Grammy w siedmiu kategoriach. Udało jej się zgarnąć jedną statuetkę w kategorii najlepsze wykonanie solo piosenki pop. Warto nadmienić, że piosenka "Easy On Me" ma - na ten moment - prawie 330 milionów wyświetleń na platformie YouTube.