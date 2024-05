Umieściła syna w domu opieki. Spędzi tam wiele lat

Internauci śledzą też jej nieustającą przemianę. Price ma mieć za sobą co najmniej 16 operacji plastycznych, a w planach - kolejne. Celebrytka 22 maja 2024 roku skończyła 46 lat. Przypominamy, jakie wydarzenia z jej udziałem odbiły się największym echem.

Katie Price nie raz wspominała o swoim trudnym dzieciństwie. Ojciec przyszłej celebrytki odszedł od jej mamy, gdy Katie miała zaledwie cztery lata. Kobieta szybko weszła w nową relację - to właśnie po ojczymie dziś nosi nazwisko Price. Brytyjka niezbyt dobrze radziła sobie w szkole. Lubiła za to sport - osiągała świetne wyniki w pływaniu.

W 1996 roku zdjęcia Price pojawiły się w tabloidzie "The Sun". Do zdjęć zapozowała topless. Rok później, mając zaledwie 19 lat, zdecydowała się na pierwszą operację piersi.

Modelka, mimo rozwijającej się kariery, postanowiła spróbować swojej siły w muzyce. W 2005 roku pojawiła się nawet w brytyjskich eliminacjach do Eurowizji.

Katie Price trzykrotnie wychodziła za mąż. Żaden z tych związków nie przetrwał próby czasu. Pierwszym mężem celebrytki był piłkarz Dwight York, z którym doczekała się syna. Z kolejnym partnerem, Peterem Andre, ma syna i córkę. Później w jej życiu pojawił się tancerz erotyczny Jett Riviera. Owocem tego związku jest najmłodsza córka Price. I to małżeństwo zakończyło się rozwodem - w 2021 roku.

Harvey ważył wówczas 184 kg przy 190 cm wzrostu. W ośrodku ma zostać do ukończenia 25. roku życia.

