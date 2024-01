Skończyła 85 lat. Jej życie to gotowy scenariusz na film

Taki scenariusz mogło napisać tylko życie. Krystyna Mazurówna to tancerka, choreografka i artystka przez wielkie "A". Zaczynała karierę na deskach Teatru Wielkiego, a rozwinęła swój talent jako solistka teatru rewiowego Casino de Paris. Młodsze pokolenie może kojarzyć ją także z programów telewizyjnych, takich jak "You Can Dance – Po prostu tańcz" czy "Got to dance. Wytańczyć marzenia".