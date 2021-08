Skórzane japonki z Zary. Teraz kupisz je aż o 190 zł taniej

Teraz w modzie

Dla osób bardziej sugerujących się obecną modą i trendami lepszym wyborem będą klapki o kwadratowym nosku, które od kilku sezonów powróciły do łask. Podobnie jest z klapkami z noskiem w szpic. Te modele będą już zdecydowanie bardziej eleganckie i świetnie sprawdzą się np. do cygaretek. Nie popełnisz faux pas wybierając się w nich do biura. Kolory dominujące tego lata to pastele, więc również możemy postawić na obuwie w tej kolorystyce. Może być to odcień bananowy, pistacjowy, błękitny, liliowy, czy blady róż.