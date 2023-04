Skórzany koszmar powraca. Kozidrak włożyła to na scenę

Beata Kozidrak to niewątpliwie prawdziwa "diwa" polskiej sceny muzycznej. Wokalistka często decyduje się na odważne stylizacje, w których dominuje skóra, lateks, frędzle czy pióra. Jej looki często budzą wiele emocji i prowadzą do zadartych dyskusji. Mimo to gwiazda nie przejmuje się komentarzami na temat swoich modowych wyborów i często podkreśla, że zawsze warto być sobą.