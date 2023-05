Skradła całe show w Cannes. Paradowała w czerwonej mini

Natalie Portman pojawiła się na Festiwalu Filmowym w Cannes na tak zwanym "photocall", czyli sesji promującej film "May December". Na tę okazję wybrała wyjątkową stylizację, która miała w sobie wszystko — klasę , elegancję, przebojowość, ale też kobiecość i temperament. W nieco zapomnianym komplecie stanęła przed obiektywami i skradła całe show.

Natalie Portman zdecydowała się na total look , czyli stylizację od stóp do głów utrzymaną w odcieniu gorącej i charakternej czerwieni. Temperamenty kolor idealnie zbalansowała klasyczną formą ubrania i minimalistycznymi butami zbudowanymi z dwóch cienkich pasków. Ta niezwykle estetyczna kombinacja wyglądała z jednej strony poprawnie i klasycznie, a z drugiej nieco kokieteryjnie.

Natalie Portman na sesji promocyjnej filmu "May December" Instagram/hugogloss

Kwadratowym dekolt, z którego słynęła Brigitte Bardot, to także dość rzadkie rozwiązanie, a które niesie ze sobą mnóstwo zalet.

Natalie Portman jest oburzona komentowaniem kształtów jej ciała. Odniosła się do domysłów o kolejnej ciąży

