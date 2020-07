Skrobia ryżowa dla urody. Mamy przepis na maseczkę, która odżywi i nawilży skórę

Skrobia ryżowa ma działanie nawilżające. Ponadto sprawia, że zastosowana w kosmetykach nadaje skórze gładkości i zmniejsza pory. Skóra po zastosowaniu skrobi ryżowej ma jedwabisty dotyk i odświeżony wygląd. Jak podaje serwis ekologia.pl – to dzięki bardzo drobnym cząsteczkom skrobi, a także ich działaniu matującemu. Skrobię ryżową wykorzystuje się do produkcji suchych szamponów, mydeł, żeli i kul do kąpieli. Jak się okazuje, skrobia z ryżu jest świetna dla skóry atopowej i wrażliwej. Podobnie jak ze skrobi ziemniaczanej, można z niej zrobić kleik i dodać do kąpieli. Zmatowi skórę, nawilży ją i delikatnie zregeneruje. Skrobia ryżowa nie ma jednak właściwości myjących.