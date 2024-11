Skrzydłokwiat zmarniał? Uratujesz go tym trikiem

Podczas okresu grzewczego, temperatury w mieszkaniach potrafią być zbyt wysokie dla skrzydłokwiatów, które preferują umiarkowanie ciepłe środowisko. Idealna temperatura zimą wynosi pomiędzy 16 a 18 stopni Celsjusza . Unikaj umieszczania roślin bezpośrednio przy źródłach ciepła, jak kaloryfery czy grzejniki, ponieważ mogą one prowadzić do uszkodzeń liści i przesuszania.

Zimą, gdy ogrzewamy mieszkania, powietrze staje się suche, co jest niekorzystne dla skrzydłokwiatów i innych roślin tropikalnych. Są one przyzwyczajone do wysokiej wilgotności, dlatego warto regularnie monitorować poziom wilgotności w pomieszczeniu.