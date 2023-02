Skuteczna pułapka na mole. Mało kto zna ten genialny patent

Tak zapobiegniesz pojawieniu się moli w szafkach

Podobnie, jak ze zdrowiem, także i w przypadku moli w kuchni, zdecydowanie lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego warto regularnie przeglądać szafki, w których przechowuje się sypkie produkty. Najlepiej trzymać je także w szczelnie zamykanych pojemnikach, a zanim schowamy woreczki z kaszą do szafki, można je schować na ok. dwa tygodnie do zamrażalnika lub wypalić w piekarniku w temperaturze 100 st. Celsjusza.