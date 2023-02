Skuteczny sposób na reanimację storczyka. Wykonaj prosty zabieg

Jakie podłoże wybrać, aby storczyk pięknie rósł? Najlepszym rozwiązaniem będzie dosypanie do doniczki keramzytu, torfu lub kory sosny. Jeśli połączymy wszystkie trzy składniki, stworzymy idealne warunki do rozwijania się orchidei i nie doprowadzimy do tego, że jej korzenie będą gnić.