Śląsk: ksiądz wykorzystywał go seksualnie. Po latach zdecydował się o tym opowiedzieć

Janusz Szymik z Międzybrodzia Bialskiego dziś ma 48 lat. Z ogromnym trudem, wraca do wspomnień z dzieciństwa. A to był prawdziwy koszmar. Przez pięć lat był molestowany przez proboszcza ze swojej parafii.

Piekło u proboszcza

Ksiądz zaprosił go do siebie. Poczęstował go herbatą i ciastkami. Był wesoły i żartował. Janusza posadził na obrotowym fotelu. - W pewnym momencie wstał, podszedł, zakręcił tym fotelem, aż zakręciło mi się w głowie, a później nagle złapał mnie za rękę, przyciągnął i zaczął całować. Najpierw w czoło, policzki, w końcu w usta. A później przytulił mnie i wtedy to poczułem – jego wzwód. Byłem przerażony i niezdolny do niczego. Nie wiedziałem, co się dzieje - opowiada dziś pan Janusz.