Sławomir o wierze. Nikt nie spodziewał się po nim takich słów

– Te absurdalne zarzuty pojawiły się ze strony osób, które nie widziały tego programu, więc odnoszenie się do nich nie ma sensu – stwierdza. – Uważam, że trzeba szanować każdą chęć rozmowy na temat niepełnosprawnych i szukać pola do dyskusji na temat ich opiekunów oraz tego, jak pomóc tym ludziom w dobry, mądry sposób. A lansowanie się na czyjejś niepełnosprawności… Naprawdę ktoś na to wpadł? Co trzeba mieć w głowie? – pyta wyraźnie dotknięty hejtem. Mało tego, jest przekonany, że nie byłoby go, gdyby atakujący zapytali bohaterów programu, co myślą.