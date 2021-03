Sławomir przeszedł metamorfozę. Fani go nie poznają

Bez wątpienia Sławomir Zapała jest jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Po wielkim sukcesie jego piosenki "Miłość w Zakopanem" zdobył ogromną popularność i ma rzesze fanów. Bawi nie tylko swoją muzyką, ale i swoim oryginalnym, nieco kiczowatym wizerunkiem, który konsekwentnie od lat kreuje w mediach. Bujny wąs pod nosem, charakterystyczna fryzura zaczesana na jeden bok i ekstrawaganckie garnitury z cekinami i złotem to jego znaki rozpoznawcze. Oczywiście, u jego boku zawsze jest również jego ukochana Kajra, żona i piosenkarka.

Jak się jednak okazuje, przerwa od intensywnego koncertowania i brak kontaktu z fanami sprawił, że wokalista zmienił się nie do poznania. Cóż za metamorfoza!

Sławomir postanowił pochwalić się swoimi zdobyczami, jednak uwagę fanów przykuły nie schwytane dorodne okazy, lecz jego bujna, długa broda! Nigdy go nie wiedzieliśmy w takim wydaniu. Czyżby metamorfoza zwiastowała, że Zapała szykuje się do nagrania nowego teledysku? A może po prostu autor hitu "Miłość w Zakopanem" chciał zmienić coś w swoim wyglądzie?

Tak czy inaczej, jego fani są w szoku. Niektórzy nawet go nie poznali: "Czy to jest Sławomir?", "Gdzie jest Sławomir?". "A gdzie Sławomir? Bo ten gościu to chyba jego młodszy brat", "Sławek, zapuściłeś się" - piszą internauci.