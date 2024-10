Zamiast przepłacać w sklepie, zrób w domu. Ten nawilżacz kosztuje grosze

Suche powietrze w mieszkaniu negatywnie wpływa na wiele osób. Odczuwają to alergicy i astmatycy, nie czują się dobrze dzieci i osoby starsze, które mają osłabioną odporność. To duży problem szczególnie w blokach, gdzie sezon grzewczy może dać się we znaki nie tylko pod kątem rachunków. To jak oddychanie gorącym, pustynnym wiatrem, który wysusza nasze gardła i nosy.