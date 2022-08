Ślinisz się podczas snu? Powód może pozytywnie zaskoczyć

Co więcej, ślinimy się wtedy, gdy mózg wchodzi w fazę REM (ang. "rapid eye movement" – szybkie ruchy gałek ocznych). To stan głębokiego snu. Chociaż nasz mózg pracuje wtedy najintensywniej, przetwarzając informacje, które zebrał w ciągu minionego dnia, a także poprawiając pamięć, to jednak nasze mięśnie są w pełni rozluźnione. Właśnie wtedy najprawdopodobniej nie uda nam się zapanować nad nadmiarem śliny w ustach. Nie musimy się jednak martwić, bo najczęściej jest to normalna reakcja.