Słodka jak cukierek? Rozenek pokazała swoją stylizację na walentynki

Czerwona sukienka w asymetrycznej formie

Na koniec przychodzi czas na gwiazdę imprezy. Czerwona sukienka na walentynki to klasyk, ale forma kreacji odbiega od tego, co zazwyczaj możemy spotkać w sklepach. Sukienka Małgorzaty Rozenek ma asymetryczną formę, drapowania i oryginalne akcenty, które sprawiają, że fason świetnie wpisuje się w charakter nowoczesnego stylu. Rękawy sukienki mają przedłużoną formę, a zakładkowa konstrukcja kreacji przypomina trochę wielką koszulę, która zmysłowo owija tułów. My jesteśmy na tak, a ty?