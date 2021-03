Słodki Kacperek z "Rodzinki.pl" nie do poznania. Jak zmienił się Mateusz Pawłowski?

Kuźnia talentów

Serial TVP okazał się trampoliną do sławy dla wszystkich występujących w nim młodych aktorów. Maciej Musiał stał się naczelnym amantem polskiego show-biznesu. Z powodzeniem gra w filmach, a nawet sam je produkuje. Prowadzi też najpopularniejszy talent show TVP "The Voice of Poland". O jego romansach rozpisują się tabloidy.