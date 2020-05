Słodkie niespodzianki. Kreatywnie i niebanalnie na Dzień Matki

Upominek dla wielbicielki słodkości

Kobiety lubią być zaskakiwane, bez względu na wiek i zainteresowania. W przyszły wtorek dokładnie za tydzień, czyli 26 maja, obchodzone jest święto jednej z zapewne najważniejszych kobiet w twoim życiu, czyli mamy. Klasyczny bukiet tulipanów na pewno wywoła uśmiech na jej twarzy, podobnie jak każdy inny drobiazg, dobre słowo dodające otuchy w trudnych chwilach czy nawet zwykły SMS. Jeśli szukasz czegoś, co dodatkowo umili jej to święto lub zwyczajnie rozśmieszy, sięgnij po nietypowe rozwiązania.

Kobieta z klasą i poczuciem humoru doceni taki drobiazg

Muzyka, moda, uroda, sport , ogrodnictwo, jeździectwo, technologie – każda mama ma na pewno swoją pasję, choćby najmniejszą. Jeśli chcesz, aby poczuła, że prezent został wybrany z myślą o niej, a nie o prezencie "na szybko", wykaż się wiedzą i zaskocz ją. Czekoladki w kształcie instrumentów muzycznych lub kobiecych gadżetów to nie tylko efektowne łakocie, ale też czekolada wysokiej jakości, czyli gładka, chrupiąca, smaczna i bardzo aromatyczna.

Szukasz symbolicznego upominku dla mamy, która zawsze wygląda elegancko, ale nie możecie się spotkać osobiście? Wyślij jej eleganckie czółenko z czekolady lub słodkie stokrotki. Pośpiesz się, bo zamówienie z dostawą pod wskazany adres powinno zostać złożone do piątku, aby na pewno dotarło na czas.

Ciekawy upominek w przystępnej cenie

Kaseta z czekolady dla mamy, która w dawnych latach miała ich spora kolekcję, narzędzia, jeśli lubi pomajsterkować albo pad do gry, jeśli czasem lubicie zagrać w coś razem. Kreatywne podejście do upominków to nie zawsze skok na bungee czy lot balonem. Skromne, acz efektowne upominki doceniają też te osoby, które nie chcą kosztownych upominków, gdyż te uchodzą czasem za zobowiązujące. Dobry prezent nie musi być drogi.