Mocne grafiki Damięckiej. "Mogą aktywować ukryte uprzedzenia"

"All eyes on Rafah" ("Wszystkie oczy na Rafah" - przyp. red.) - to hasło w ostatnim czasie robi prawdziwą furorę w mediach społecznościowych. Charakterystyczna grafika z nim w ciągu zaledwie 24 godzin została udostępniona na Instagramie ponad 29 milionów razy. Wszystko dlatego, żeby zwrócić uwagę na obecną sytuację Palestyny, a zwłaszcza znajdującego się przy granicy z Egiptem miasta Rafah.