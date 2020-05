Ślub i wesele na 100 osób w czasach pandemii. Znaleźli na to sposób

Nietypowy ślub w czasach koronawirusa

"Ostatecznie, żadne z nas nie chciało przekładać ślubu, zwłaszcza że ciężko zgadnąć, kiedy życie wróci do normy. Jednocześnie nie chcieliśmy narażać naszych bliskich" – wyznał pan młody w rozmowie z telewizją ABC 7 News.

Ślub mimo wszystko odbył się 2 maja. Wszystko zgodnie z tradycją – panna młoda miała białą suknię, była prowadzona do ołtarza przez ojca. Do zaślubin doszło w kościele świętego Ignacego w San Francisco, ale uczestniczyła w nich tylko najbliższa rodzina młodych. Reszta mogła obserwować ceremonię przez internet. Aby jednak mieć poczucie, że są w otoczeniu ukochanych osób, państwo młodzi wydrukowali zdjęcia krewnych i znajomych i przyczepili je do kościelnych ław.