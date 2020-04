Czy można zorganizować wesele w czasie pandemii?

Kwiecień to początek sezonu ślubnego w Polsce. Tysiące par, przez pandemię koronawirusa, musiało zmienić plany. Od 20 kwietnia organizacja ślubu kościelnego jest nieco łatwiejsza. We mszach, w tym tych ślubnych, może uczestniczyć więcej osób. Limit został podniesiony i uzależniony od powierzchni kościoła. Na jednego wiernego musi bowiem przypadać 15 m2. Ślub cywilny również może się odbyć, ale bez udziału gości. W Urzędzie Stanu Cywilnego mogą być jedynie małżonkowie, świadkowie i urzędnik. Razem pięć osób. O tradycyjnym weselu nadal możemy zapomnieć .

Czy można wyprawić wesele w czasach koronawirusa?

W czasie pandemii organizacja wesel jest nielegalna, no, chyba że jest to wesele dla dwóch osób. Teoretycznie, organizując weselne przyjęcie w domu i zapraszając na nie tylko najbliższą rodzinę, nie łamiemy prawa. Ale powrót do tradycyjnej formuły wesel na 150 czy 200 osób, w sali weselnej, z zespołem i cateringiem, na razie nie jest przewidywany.