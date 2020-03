Ślub symboliczny. Coraz popularniejsza alternatywa dla tradycyjnego ślubu. Na czym polega?

Nietypowe śluby cieszą się coraz większą popularnością wśród wielu narzeczonych. Podobnie dzieje się ze ślubem symbolicznym, który nie wymaga żadnych dokumentów ani wcześniejszych przygotowań kościelnych lub urzędowych. Wiele par decyduje się na ślub symboliczny ze względu na światopogląd albo w przypadku, gdy z różnych względów nie mogą oni zawrzeć związku małżeńskiego w tradycyjny sposób.

Dlaczego pary wybierają alternatywne śluby?

Jeszcze do niedawna, narzeczeni decydowali się na ślub cywilny lub kościelny, aby przysięgać sobie wzajemnie miłość i wierność. W niektórych przypadkach pary wybierały tzw. ślub humanistyczny , w którym główny nacisk kładzie się na wartości, takie jak: rozum, przyjaźń, wolność, tolerancja, etc. Ten rodzaj ceremonii nie łączy się z żadną wiarą ani wyznaniem, więc jest idealnym pomysłem dla osób, które nie utożsamiają się z religią. Natomiast coraz popularniejszym rodzajem zaślubin jest ślub symboliczny, ale na czym polega?

Ślub symboliczny – o co chodzi?

Ślub symboliczny, podobnie jak humanistyczny, nie niesie ze sobą żadnych skutków prawnych. W praktyce oznacza to, że w świetle prawa para nie jest uznana za małżonków – wymagany jest do tego ślub cywilny zawarty USC. Natomiast ślub symboliczny jest idealną alternatywą dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą pobrać się w innych instytucjach. Co ciekawe, sam przebieg uroczystości o charakterze symbolicznym zależy wyłącznie od narzeczonych. Zarówno stroje, jak i miejsce ślubu nie są podyktowane żadnymi zasadami. Bardzo często po zaślubinach, para zaprasza swoich najbliższych ma skromne przyjęcie zbliżone do tradycyjnego wesela.