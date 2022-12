Smaczna alternatywa świątecznych uszek z grzybami? W najnowszym odcinku Smacznego! królują krokiety z pieczarkami

Krokiety z pieczarkami w wielu domach stały się nieodłącznym elementem świątecznej tradycji. To smaczna i ciekawa alternatywa dla uszek, bo chrupiące ciasto z pysznym pieczarkowym farszem doskonale smakuje w duecie z barszczem. Wydaje ci się, że smażone, naleśnikowe zawijasy są ciężkie i kaloryczne? Możesz śmiało przygotować je w zdrowej wersji, nie tracąc przy tym ich wybornego smaku. W najnowszym odcinku Smacznego! nasza niezawodna prowadząca Gosia Rudzińska przygotuje ciasto na krokiety z pieczarkami, wykorzystując do tego pożywną mąkę orkiszową, mleko owsiane i olej rzepakowy – idealny i zdrowy tłuszcz do smażenia. Z dodatkiem bułki tartej krokiety będą apetycznie chrupiące, a aromatyczny, pieczarkowy farsz sprawi, że będą wyborną świąteczną przekąską. Wypróbuj nasz przepis już teraz, a gwarantujemy, że z ochotą dodasz to proste danie do świątecznego menu.