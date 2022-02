Smartfon Samsung - czy warto?

Bardzo przydatną funkcją nowoczesnych smartfonów jest czytnik linii papilarnych. Stanowi on bardzo dobre zabezpieczenie przed ewentualną kradzieżą urządzenia. W smartfonie mamy przecież dostęp do bankowości elektronicznej, mediów społecznościowych i innych źródeł wrażliwych danych. Czytnik linii papilarnych zabezpiecza ekran blokując go. Aby go odblokować, użytkownik musi przejechać zeskanowanym wcześniej palcem po czytniku. To sprawia, że odblokowanie ekranu przez osobę trzecią jest niemożliwe.