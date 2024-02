Patent z durszlakiem robi furorę. Już nie będziesz smażyć inaczej

Co dom, to inny sposób przyrządzenia. Nasze babcie mają różne patenty i dodatki do panierki. Namaczają w mleku, śmietanie, dodają plastry cebuli. Wszystko po to, by schabowy był idealny, kruchy, chrupiący i złocisty. Duże znaczenie ma też miękkość i soczystość. Dodatkowo, przed panierowaniem w mące, jajku i bułce tartej, mięso można lekko posolić i popieprzyć, a także delikatnie skropić sokiem z cytryny, aby wzbogacić smak. Ważne jest również, aby smażyć kotlety na odpowiednio rozgrzanym tłuszczu, najlepiej na mieszance oleju i masła, co zapewnia złoty kolor i chrupiącą panierkę.