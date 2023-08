Śmierć ciężarnej Doroty w Nowym Targu. Szpital przeprasza męża

Kontrolę w placówce przeprowadził rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. "Według naszych ustaleń u pacjentki ze szpitala w Nowym Targu doszło do naruszenia prawa do świadczeń zdrowotnych, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, a także prawa do świadczeń udzielanych z należytą starannością, do informacji o stanie zdrowia oraz do dokumentacji medycznej" - poinformował na początku czerwca.