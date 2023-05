Pożegnał ukochaną żonę. Zmarła w szpitalu w Nowym Targu

- Była to pacjenta z ciążą trudną, powikłaną. Była monitorowana. Według tego, co wiem od ordynatora oddziału, z jakichś przyczyn stan pacjentki gwałtownie się pogorszył. Najpierw doszło do obumarcia płodu, a następnie były podjęte czynności w celu ratowania życia pacjentki. Skończyły się niestety niepowodzeniem - powiedział cytowany przez "Gazetę Krakowską" Marek Wierzba, dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu.