Śmierć Doroty z Nowego Targu. Ginekolog komentuje: Patologia w środowisku

- Uważam, że w centrum procesu decyzyjnego powinna być pacjentka - stwierdza. - Gdy szansa na przeżycie płodu jest nikła lub wręcz zerowa, a jednocześnie nad pacjentką wisi ryzyko powikłań, to ona powinna zdecydować, czy chce podjąć to ryzyko. Może chcieć czekać na cud, ale jeśli prosi o zakończenie ciąży, to w takiej sytuacji każdy lekarz powinien jej wysłuchać i aktualny stan prawa, pozwala nam na taką pomoc. To my mamy wiedzę fachową i występujemy w roli eksperta, proponując jakieś postępowanie, ale nie jesteśmy bogami ani osobą, która ma decydować, czego pacjentka chce. To do niej powinna należeć ostateczna decyzja w sprawie przerwania ciąży.