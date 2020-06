Śmierć George'a Floyda wywołała falę protestów. NIKE zabiera głos

W Stanach Zjednoczonych wielokrotnie dochodziło do przekraczania uprawnień ze strony policji podczas interwencji z czarnoskórymi obywatelami. Mieszkańcy USA protestują, by zmusić rząd do reakcji. Również firma NIKE zabrała swój głos w kwestii prześladowań Afroamerykanów.

NIKE zabrała głos po śmierci George'a Floyde'a

"Tym razem tego nie rób. Nie odwracaj głowy od problemu rasizmu. Nie udawaj, że cię to nie dotyczy. Nie siedź z założonymi rękami. Nie myśl, że nie możesz nic zrobić" – czytamy kolejne zdania w nagraniu opublikowanym przez markę. Gigant odzieżowy nawiązał w nagraniu do swojego sloganu "Just do it", mówiąc tym razem: "Don't do it".