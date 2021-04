Śmierć stała się powodem ogromnego konfliktu. Podzielili prochy i pochowali dziecko dwa razy

Kwestia sporna dotyczyła napisu na pomniku. Ojciec chciał, by na nagrobku widniało imię, które nadano dziecku po urodzeniu, zaś matka uznała, że można je umieścić w nawiasie obok tego, które wybrało ich dziecko.

Dwa pogrzeby

Rodzice dziecka nie mogli dość do porozumienia co do pochówku i napisu na nagrobku. – Zgodziłabym się na umieszczenie tego imienia w nawiasach, ale jego wybrane imię powinno być zapisane jako pierwsze - tłumaczyła matka w rozmowie z mediami.