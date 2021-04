Smutna Wielkanoc aktorki. Małgorzata Ostrowska-Królikowska przeszła trudne chwile

Ostatnio po raz kolejny przeżywaliśmy pandemiczne święta. Dla niektórych były one wyjątkową i jedyną okazją, aby spotkać się z najbliższymi, których nie widują na co dzień. Czas przygotowań do Wielkanocy zbiegł się także z okrągłymi 60. urodzinami, jakie obchodziłby Paweł Królikowski. Dla rodziny zmarłego aktora to kolejne święta bez niego.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska przeżywa trudne chwile. Źródło: AKPA