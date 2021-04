Julia Kamińska ma własny biznes. Nie jest związany z aktorstwem

Dodatkowa praca aktorki

Julia Kamińska należy do grona tych gwiazd, które angażują się w pomoc słabszym i często pokazuje własne stanowisko w social mediach. Z chęcią brała udział w Strajkach Kobiet - aktorka jest zadeklarowaną feministką i nie ukrywa, że temat dotyczący prześladowania osób LGBT+ także jest jej bliski. Stara się walczyć o równe prawa dla wszystkich osób w Polsce.

W rozmowie z "Vogue" aktorka wyjawiła, czym jeszcze poza aktorstwem zajmuje się na co dzień. Kamińska nie jest z wykształcenia aktorką, ponieważ ukończyła germanistykę na Uniwersytecie Gdańskim. Nie przeszkodziło jej to w pracy w teatrze, filmie czy w telewizji. Jednak to nie koniec zajęć serialowej Uli.