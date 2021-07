Smutne wyznanie Agnieszki Kaczorowskiej. Aktorka nie ma przyjaciół w show-biznesie

"Ja w ogóle uważam, że bardzo trudno dać się poznać w świecie mediów. I najczęściej mam tak, że jak ktoś mnie poznaje w świecie rzeczywistym, to jest mną miło zaskoczony. I to jest super, lepiej w tę stronę (śmiech). No ale to bardzo daje do myślenia, że może w tym świecie mediów trzeba coś pozmieniać. A z drugiej strony dać się poznać jest ciężkie nawet w świecie rzeczywistym. Potrzeba czasu i możliwości. Jedyne osoby, które mnie znają niezwykle dobrze, to jest mój mąż Maciek i moja mama, najbliższa rodzina, przyjaciele…mała grupka ludzi" - napisała gwiazda na swoim Instagramie.