Śniadanie na trawie? Podpowiadamy, co przyda się podczas pikniku

Trudno wyobrazić sobie piknik bez koca - to właśnie na nim odpoczywamy pod gołym niebem, a do tego pełni też rolę prowizorycznego stołu do ucztowania pod chmurką. Wydawałoby się, że na zieloną trawkę można śmiało zabrać zwykły koc, którym przykrywamy się w domu lub który służy podczas wieczorów w ogrodzie. Jednak każdy piknikowy koneser nieraz przekonał się, że takie wełniane koce nie zapewniają pełni komfortu podczas siedzenia lub leżenia na twardej powierzchni, a do tego mogą szybko przemoknąć, gdy na trawie osiada jeszcze poranna rosa. Najlepszym wyborem będą grubsze koce piknikowe ze specjalnego, wodoodpornego tworzywa, które zapewni dobrą izolację i komfort siedzenia. Są łatwe w przechowywaniu, nie zajmują wiele miejsca w torbie i co ważne, zdadzą egzamin nie tylko na trawie, ale także na plaży. Zainwestuj w koc dobrej jakości, a zapewniamy, że będzie ci służył przez długi czas.