Sny, które leczą

Poniekąd tak, jednak należy mieć na uwadze, że marzenie senne nie jest bezpośrednim odbiciem rzeczywistości. Chodzi o to, by nie wylać dziecka z kąpielą i ustrzegać się przed nadinterpretowaniem "przypomnianych" we śnie sytuacji. Tym niemniej sny mogą być pomocne w pracy z osobami, które przeżyły traumę. Często wiele treści traumatycznych jest przez umysł człowieka spychanych w podświadomość po to, by chronić psychikę i by osoba mogła funkcjonować bez tych zbyt trudnych emocji. I właśnie często elementy traumy, te trudne przeżycia, dają o sobie znać w trakcie pogłębiania się procesu terapeutycznego. Gdy pacjent i terapeuta zaczynają poruszać bolesne kwestie, może dochodzić do intensyfikacji treści traumatycznych i wspomnień, które pojawiają się u pacjentów w snach, często opisywanych jako koszmary. To ważne, żeby z takimi treściami snów popracować, by stworzyć bezpieczną przestrzeń do ugłaśniania lęków, które kiedyś były nie do wytrzymania.