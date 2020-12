Sobowtórka Emmy Watson. Podobieństwo jest naprawdę uderzające

Co łączy Emmę Watson i Kari Lewis? Choć kobiety nie łączą więzi krwi, są do siebie niezwykle podobne. Często o sobowtórce Watson mówi się w kontekście "zaginionej bliźniaczki", ale to czyste plotki. Lewis od wielu lat zaczepiana jest na ulicy przez miłośników Harry’ego Pottera i nie tylko. Łudzące podobieństwo do brytyjskiej aktorki przysporzyło kobiecie grona wielbicieli.

Share

Emma Watson ma niezwykłą sobowtórkę. Źródło: Getty Images