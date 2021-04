Sofy ogrodowe – sprawdź 5 modeli, z których nie będziesz chciała wstać!

1. Sofa ogrodowa z rattanu

Rattanowa sofa do ogrodu będzie subtelnym dodatkiem o lekko egzotycznym charakterze. Wyłożona jasnymi poduszkami, ustawiona w otoczeniu zielonych roślin, będzie prezentować się naprawdę fantastycznie. Pamiętaj jednak, że rattan jest wrażliwy na wilgoć i intensywne słońce. Oznacza to, że wykonaną z niego kanapę najlepiej postawić na zadaszonym tarasie, gdzie wilgoć nie będzie miała dostępu. Rattanowy mebel może zresztą stać się okazją do stworzenia efektownej aranżacji boho – wystarczy, że do sofy dobierzesz podobny stolik, kilka kolorowych poduszek, ozdobny dywanik i papierowe lampiony.