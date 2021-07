Sonia Bohosiewicz o kobiecym ciele. "Kobieta bez brzucha jest jak garnek bez ucha"

Aktorka doskonale wie, że jest obiektem zainteresowania kolorowej pracy. Gdy fotoreporterzy robili jej zdjęcia podczas plażowania, powiedziała sobie: ok. I dała im czas. Później poprosiła o odejście. Jeden z mężczyzn był szczególnie natarczywy, co Bohosiewicz opisała na swoim profilu na Instagramie. Po jakimś czasie jego kolega po fachu przeprosił za niego, co aktorka doceniła.