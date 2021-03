Sonia Bohosiewicz wspomina kary w przedszkolach. Poruszające słowa aktorki

Brutalni pedagodzy

"Sonia musiała stanąć naprzeciwko całej grupy przedszkolaków, ściągnąć rajstopki, które, jak by się człowiek nie starał, to i tak zawsze wkładał tył na przód: dwa tylne szwy z przodu, jeden przedni z tyłu. Następnie należało ściągnąć majtki i położyć się na paninych kolanach, by z zamkniętymi oczami przyjąć razy" - wyznała.

"Bardzo ważny temat w świecie i u nas w Polsce to jest okropne, jakie krzywdy się dzieją, bo to, że poboli, to przestanie boleć, ale w psychice zostanie do końca życia" - napisała jedna z komentujących. "Przykre, że tak to nadal wygląda w wielu miejscach" - dodała druga osoba.