Sonya O'Loughlin jest matką dziesięciorga dzieci. Oskarżono ją, że zachodzi w ciążę dla zasiłków

Sonya O'Loughlin wzięła udział w reality show "Me and My 10 Kids: Mega Families" wyemitowanym przez Channel 5. Kobieta samotnie wychowuje dziesięcioro dzieci. Najstarsze z nich ma 19 lat, najmłodsze przyszło na świat w marcu. Opowiedziała o tym, jak wygląda ich życie w wielodzietnej rodzinie.