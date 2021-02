Sophie Watts w chwili śmierci miała 21 lat. Osierociła dwójkę dzieci

Po śmierci, pochodzącej z Guisborough w Wielkiej Brytanii, Sophie w mediach społecznościowych pojawiły się dziesiątki postów. Przed pandemią Watts pracowała jako barmanka i była bardzo towarzyską osobą. – Rozświetlała każde pomieszczenie, do którego wchodziła – pisała w pożegnalnym poście starsza siostra kobiety – Bethany.

Tak może wyglądać depresja

Hołd dla Sophie

W sobotę, 13 lutego, ok. 150 osób zebrało się, by oddać Sophie hołd. Zgodnie z pomysłem jej siostry, wypuszczono w niebo pomarańczowe balony, ponieważ 21-latka "nigdy nie rozstawała się z pomarańczowym cieniem do powiek".